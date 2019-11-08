從未如此浪漫！羅仲謙冧招盡出溝掂張曦雯

藝人羅仲謙在新劇《木棘証人》內與拍檔張曦雯有情人終成眷屬。劇情交代他花盡心思奪芳心，謙仔笑言自己「從未如此浪漫過」，現實生活中與太太楊怡恩愛非常，難怪謙仔拒絶「孔雀開屏」，冧招最多只會用在一人身上。

未試過咁樣追女仔

謙仔與曦雯日前游走多處「放閃」，為主演劇集《木棘証人》拍攝煞科戲。「小倆口」先到中環碼頭談心，再往皇后大道中拍拖買叉燒飯，繼而上山頂吹吹風，二人「關係升呢」大團圓結局，謙仔直言拍了「從影以來最浪漫淒美的戲份」，但婉拒透露詳情：「留番畀觀眾到時自己睇啦，總之戲內追女仔嘅配套係我從未遇到過嘅。（現實生活中試過咁樣追女仔？）我本身唔係浪漫嘅人，依家先知可以咁，不過都結咗婚喇，用唔着啦，最多咪氹吓老婆。」問到曦雯可有遇過這樣的「浪漫男」？她笑謂：「如果有男仔咁對我，我諗我接受唔到，毛管戙呀！」

大讚女神前途無限

《木》劇經歷了約3個月的拍攝期，謙仔與曦雯異口同聲形容台前幕後和諧到極點，曦雯表示：「雖然今次拍攝唔算好辛苦，但都有輪住每個人連踩兩、三日嘅，個人覺得好眼瞓嘅時候，隔籬都總會有人喺度搞笑，兼不停講嘢幫你提神。」談到謙仔，曦雯讚不絕口：「佢好細心，同埋好照顧到大家。」謙仔則看好曦雯前途無限：「女神喎，遲啲不得了！」

最緊要瞓餐飽先

當被問到煞科後最想幹甚麼，謙仔打趣：「最緊要瞓餐飽先，跟住約台前幕後食餐飯，希望有緣再會，已經講明幾位主角做boss。」曦雯則內疚答：「其實我媽咪好少返香港，最近佢喺美國返咗嚟，已經成個星期我都冇時間陪佢，好彩拍埋今晚，我有接近一個月先再開新劇，會盡量陪佢四出去吃喝玩樂。」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。