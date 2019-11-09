東方日報C1：何雁詩受網絡欺凌自插犯賤唔想做人

歌手何雁詩終獲解凍回歸樂壇，對於兩年前慘遭網絡欺凌致遍體鱗傷，連她都質疑自己是否不配做人！當看到韓國女星Sulli的自殺新聞，令她有很大感觸，希望大家有同理心。如今重新起步，她反而感恩經歷過的一切。

兩年前，何雁詩因戀上鄭俊弘（Fred），被指介入對方與未婚妻之間而背上「小三」之名，飽受網民連環狙擊，言論句句狠辣，令她情緒崩潰疑抑鬱復發，甚至傳她遭公司「急凍」。走過低谷，兩人感情有增無減，她的歌唱事業亦重回軌道，今年推出兩首新歌，包括有份演出的熱播劇《牛下女高音》片尾曲《我會想念他》。提到在這漫長兩年裏如何過日子，何雁詩接受本報專訪坦言：「都忐忑，以為公司放棄自己，甚至有啲絕望，都唔知有冇得再出歌。」

直腸直肚又離地：經常賴嘢！

當年遭網民狂插，除了覺得難受，她坦言有胡思亂想：「曾經覺得人哋成日鬧自己，令我都覺得真係應該要收山！個人做到咁賤格都唔好再做人喇！」承受着沉重的負面打擊，感到無比壓力是理所當然，她說：「其實感情方面，可能好多人都經歷過呢啲，但因為咁多人談論，真係好大壓力！所以最近睇到韓國女星Sulli自殺單新聞，好大感觸！我經歷嘅同佢係冇得比，但我覺得大家喺網上談論其他人嘅時候，可以多少少同理心。佢咁紅、咁細個，但咁多人去話你，背後承受咗咁多嘢，我覺得係好傷心！真係好希望網上嘅氣氛可以緩和少少。」

人言可畏，經歷過後，何雁詩沒有考究誰是誰非，她說：「我淨係知道我經歷咗呢啲嘢，但未死得，我仲喺度！」外表強裝自信，內裏其實很易被擊倒，她坦言自己也要負上一定責任，曾經很任性的她說：「我覺得以往嘅我係要畀人打殘吓、要貼地少少！可能以前我鍾意諗咩就講咩，覺得做人坦白係需要嘅，但亦明白到唔好講啲嘢令人哋難過，始終透過媒體係好多人聽。（你成日瀨嘢？）經常，我講自己嘅情緒係好容易衰，阿媽都叫我唔好講晒自己感覺出嚟。」

被雪有得着 學懂度過時艱

「雁鄭戀」總算經過時間的考驗，如今漸為人接受，何雁詩笑說：「我諗人哋迫住接受，冇得唔接受！時間可以證明一切，我哋依家個關係平淡得嚟好踏實。（視佢為結婚對象？）我諗每個拍得拖嘅關係，都希望向住呢個終極目標進發，我哋喺呢方面都有共識。」問到會否視過去兩年是其人生低谷，她說：「我視佢為一個里程碑，喺人生裏面我會記得我經歷過嘅嘢，我仲學到好多嘢。」還幽默指最近娛樂圈吹淡風，慶幸自己早在兩年前已學懂如何度過時艱：「我真係賺咗！」

最近不時開Live自彈自唱，贏到好多「Like」，但她尷尬說：「其實我好驚畀人鬧！可能呢幾年喺網上畀人鬧得多，依家再出新歌，我都好驚冇人聽，上電台宣傳都會諗人哋係咪想同我做訪問！一路有好大嘅驚恐喺度，依家無論自己講嘢定喺網Pose嘢，都會謹慎啲。」明白做藝人要食得鹹魚抵得渴：「焗住要抵得渴嘅，我唔想令身邊人擔心，爹哋媽咪最擔心都係我情緒上嘅嘢。（情緒病好番？）嗯……（仲有食藥？）唔講啦！」

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