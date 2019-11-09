生B唔一定走樣　佢哋就係好例子！

生BB是女人的天職，生產完身材走樣，則是女人的天敵。圈中不少貪靚媽媽級女星，產後出盡法寶修身，為求火速回復產前模樣，以免老公不收貨，世上沒有醜的女人，只有懶惰的女人。圈中不少藝人像孫慧雪、陳凱琳、單文柔、岑麗香、吳若希、李蘊，台灣的陳妍希和大陸的楊冪，真人示範產前產後無變樣，令想生B的女人充滿希望！

孫慧雪

宅男女神孫慧雪（雪雪）誕下兒子Riley後，原本33C上圍生產完後更具睇頭，亦有市場，曾自爆生完B後，竟然有人出價千萬邀約飯局，認真厲害！早排她在社交網上載兩張着吊帶衫的性感照，勁索爆，有網友甚至質疑她Po舊照呃like，令她啼笑皆非。

陳凱琳

2013年港姐兼2014華姐雙料冠軍陳凱琳（Grace），美貌與智慧並重，向來骨感美的她，與鄭嘉穎婚後火速宣佗陀着兒子鄭承悅，懷孕期間，上圍變得豐滿，加上她不吝嗇騷quali，甚為吸睛，今年情人節誕下兒子後，尚未坐完月就出席活動，當時已經修晒腰，生完好像無事發生過一樣，苗條依然。

單文柔

陳展鵬太太、港姐出身的單文柔樣子甜美，性格溫純，今年四月才誕下囡囡Quinta（小豬比），當小豬比100日時，展鵬夫婦便為囡囡舉行公主風的百日宴，當日單文柔穿起貼身花裙，身材已重返未生產模樣，抱着女兒構成一幅大小公主照。

岑麗香

岑麗香擁有一雙鳳眼加上甜到漏笑容，是宅男公認的女神，自從被老公強強私有化，雖然令不少網民心碎，不過香香十分識做，在社交網甚為活躍，不時晒相滿足一下粉絲。今年3月生完小強強Jacob後，火速修身的她，衣着更為火辣，其IG粉絲已直衝101萬，現已離開無綫的香香，主力做網紅，據講她一個Post可高達30萬元，她的鐵粉認真強。

吳若希

歌手吳若希（Jinny）兩年前榮升人妻兼人母，誕下女兒Giselle後，她由「宅男女神」變成「母神」，只有27歲的Jinny生完女後，身材樣貌都無走樣，同初出道時無分別，現在她除了唱歌外，又擔任《娛樂大家》的娛樂家族，吸納不少電視觀眾。

李蘊

李蘊婚後先後誕下一對子女，分別三歲大女及一歲細仔，婚後並移居廣州相夫教子，過咗幸福少奶奶生活。天賦32C上圍和40吋長腿的李蘊，加上生活悠閒，保養得宜，一樣是索媽。

陳妍希

台灣女星陳妍希飾演的品學兼優生沈佳宜，變成「國民初戀」，每個男生都夢寐以求的初戀。陳妍希與陳曉婚後誕下兒子小星星，已快將三歲，產後修身仲Fit過以前的她，而且凍齡有術，不時出席活動都仙氣十足，魅力非凡。

楊冪

大陸女星楊冪早年誕下女兒「小糯米」，現年五歲多，楊冪當媽五年來，一直人氣不減，除了因為她的零死角美貌外，還有楊冪的「世界級」身材，不少網民均對又瘦又有胸的身材大為羡慕，尤其一雙無敵筷子腳美腿，迷倒不少粉絲。

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