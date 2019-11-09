叫大家忘記年齡　李英愛爆仔女鍾意出鏡

韓劇《大長今》的48歲女星李英愛主演的新片《尋找我》將於本月27日在韓國上映，是她繼2005年主演朴贊郁執導的韓片《親切的金子》後，相隔14年回歸大銀幕，她昨晚與男星劉在明亮相KBS節目《演藝家中介》宣傳新片，問到相隔多年再拍戲的感受，李英愛說：「真係好耐冇同大家見面，大家都強調係14年，令我好尷尬，大家唔好計算我嘅年齡！」

《尋找我》是講述母親在6年前因愛兒走失，一直懷着罪疚感生活，卻從未放棄尋找愛兒的希望，之後收到一名跟兒子外貌及身上傷痕一模一模的孩子聯絡而展開的故事，李英愛坦言自己作為母親，考慮是否接拍這部電影時曾經覺得猶豫，但因為覺得這個故事很好，不想錯過這部好作品，李英愛又希望可以將正能量帶給社會，所以選擇了這部作品。

問到李英愛平時是否喜歡綜藝節目？李英愛就說：「我鍾意綜藝，結婚之後心境上變得從容咗，所以都參與過唔少綜藝節目，小朋友都好鍾意上節目。」問到對一對子女來說，李英愛是怎樣的母親時，她笑道：「都係一樣啦，係會好擔心仔女嘅媽媽，同其他媽媽一樣，都係會叫仔女做功課，都會幾嘮叨。」