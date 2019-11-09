讀書壓力大　郭羨妮想囡囡赴加國升學

藝人郭羨妮（Sonija）為慈善跑主持剪綵儀式，她稱平日愛宅在家，難得出來做運動及曬太陽，又可籌款，感覺不錯，又指現年七歲的女兒Kylie也想出席，但奈何要溫書為學校測驗作準備，所以未能到場，她坦言：「佢測驗我好緊張，好似我重新讀書咁，最近兩日我都有陪佢溫書，但佢就話唔需要我陪，佢搞很掂，佢嫌我煩，我覺得佢仲係好細，其實佢已經長大，我依家都學會放手。（囡囡成績點？）麻麻地，英文最叻。佢讀書好大壓力，我都大壓力，因為佢間學校好嚴謹，係傳統學校，有時都會想佢早啲過加拿大讀書，或者去讀國際學校，開心啲，依家觀察中，不過向來都有打算喺加拿大讀大學。」

Sonija指女兒的學業一直由她全權負責，因內地武指老公朱少杰忙於工作，問到老公的工作有否受大氣候影而減少？她坦承：「係少咗，因為有好多規限，又好多嘢唔拍得，我嘅工作都有影響，但我樂觀面對，工作少就多啲親子時間陪個女，工作多係賺多咗錢，但就少咗時間陪囡囡。」至於會否再拍劇？Sonija自言拍劇太辛苦，並自嘲：「我呢個年紀，唔係年青時，如果真係拍，我會揀啲未演過嘅角色。之前拍電影《尋秦記》，拍到最後好辛苦，因為時間長，個拍攝棚又熱，啲古裝衫好厚，而且要求又高。我想自己個身體好啲再拍。」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。