自爆「留金歲月」　張惠雅開完大唔沖廁

藝人張惠雅喺IG自爆「留金歲月」，話說當年佢去咗一個公廁開大：「我又瀉好大份量野（嘢）！」睇嚟真係唔少嘢，之後佢話掛住拎其他嘢而唔記得沖廁：「漏左d（咗啲）黃金係（喺）廁所唔記得沖走佢，一開門個下我已經即刻醒起，但係已經太遲，我已經嚇親出面等廁所既（嘅）大媽，嚇到佢花容失色，我即刻衝返入去秒速想衝返走佢，點知一沖九成既黃金都沖唔走，真係好濕...」諗起都重口味！

最後佢諗住去拎水沖：「咁我見洗手盤有一個兜，加水想用力沖多次，一會隔離（籬）又有另一個大媽都拎個兜同我一齊裝水，但我見得我果（嗰）格個門係開既（嘅），所以我估大媽佢係想幫我沖埋，估佢唔到大媽突然同我講『哎呀你真係有慈悲心 幫手沖廁』」估唔到最後嚟個大反轉！

By the way，張惠雅講「留金歲月」，但點解要配張嘢食相呢，真係圖文不符囉！

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