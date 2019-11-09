唔會冷落愛犬！張美妮一家五口黃昏散步

藝人張美妮今年6月為老公KK誕下千金黃洛雯，現時照顧囡囡為重。呢日美妮喺網上晒出一張老公推住囡囡行公園嘅相，除咗佢哋一家三口外，仲有佢哋兩隻愛犬，一家五口人約黃昏後，真係夠晒溫馨！美妮留言：「秋天嘅天氣咁舒服，最適合同寶貝們一齊去散步吖！」

雖然依家有咗愛女，不過美妮仍然唔會冷落愛犬，佢曾表示：「好多人會問我有咗BB之後有冇忽略到家中的狗狗，當然時間上係會少咗分配俾（畀）狗狗嘅，但係每天都會抽個時間攬下（吓）佢哋、傾偈，解釋比（畀）佢哋聽呢排媽媽忙比較少啲理佢哋，但對佢哋嘅愛係唔會減少嘅！亦有人問狗狗有冇呷醋？我覺得佢哋唔單止冇呷醋兼且都好生性，尤其是叻叻 ，知道BB仲細，暫時唔俾（畀）佢掂BB住，佢真係知道，唔會走過去想掂BB，但係會去到我同BB側邊靜靜的坐喺度陪伴着我哋，真係非常之乖吖！抵錫！」

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