10年無性婚姻　蔡琴痛哭：永遠沒機會當媽媽

現年62歲嘅台灣天后蔡琴為大陸音樂綜藝節目《這樣唱好美》播任嘉賓評審，當佢聽到媽媽組其中一個參賽者唱歌後，偷偷落淚，評價時罕有表現激動，更哽咽痛哭！

佢直言：「你讓我好感動、好感動！因為我這輩子…沒有沒有機會當媽媽，這是我永遠都不能嘗到的一個角色。」之後蔡琴更喊到收唔到聲…講唔到落去…當冷靜過後再鼓勵參賽者！

其實，蔡琴曾經歷一段悲慘愛情故事，1984年與導演楊德昌因電影結緣，1985年兩人結婚，但楊德昌提倡「柏拉圖式愛情」，提出無性婚姻，更有一段著名說話：「我們應該保持柏拉圖式的交流，不讓這份感情摻入任何雜質，不能受到任何的褻瀆和束縛。因為我們的事業都有待發展，要共同把精力放到工作中去。」令人驚訝嘅係蔡琴接受咗！但10年過去，楊德昌向蔡琴表示「有了外遇」，兩人於1995年離婚。而喺2007年，楊德昌因結腸癌離世，享年59歲。而蔡琴2016年開演唱會時，就公開表示：「我蔡琴不會再嫁人了，我終生嫁給舞台。」

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