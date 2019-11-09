母女晒舞技！陳琪自嘲師奶對住花旦好自卑

藝人陳琪和二女到芭蕾舞學校試跳笨豬舞（Bungee dance），首次玩的她學得尚算似樣，期間又與囡囡玩「飛天鞦韆」及大擺「母女Pose」。受訪時問玩得辛不辛苦？她笑言來到才知要跳這種舞：「唔想喺你哋面前出醜，本身仲以為跳絲帶舞，冇諗過原來咁睇得起我，入嚟見到呢啲唔對路，但都幾得意，如果王君馨嚟跳就唔使排練，但搵我，可能師奶Market好大，佢哋話3個月可以減15磅，頭先我跳一跳都成身汗。」

冇運動細胞

問到她可還要減肥？她笑言：「女士年年月月都需要減，上星期去陳山聰婚禮，同成班『Crazy Runner』一齊坐，全部係當家花旦，我即刻好自卑，女嘅就身材好好，男嘅就靚仔有型，我就成個師奶仔，老公（胡諾言）話因為我唔做運動，叫我陪佢一齊跑步，我即刻靜咗。（咁你做咩唔跑？）唔通整個師奶跑步團？我都未諗到呢樣嘢。（平時會唔會做運動？）梗係冇啦，我全身有兩樣嘢係冇，一個運動細胞，一個飲酒細胞。」她又謂自己不會節食，那可以怎樣減肥？她笑言：「湊小朋友好攰，我成日話老公係大仔，同埋依家天氣要成日幫啲仔女同老公逐個冚被，所以做媽咪好辛苦。」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。