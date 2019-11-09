遊船河撻落水　余安安斷兩條肋骨

藝人余安安與契仔凌文龍及鍾欣潼（阿嬌）現身電影《失蹤》首映，余安安透露早前因遊船河時撻落水而受傷：「右邊有兩條肋骨斷咗，有一條肋骨裂咗，依家已經過咗三星期，醫生話要八星期先可以復原，但我進度好好，因為我平時做開運動。初時瞓都瞓唔到，依家好啲，不過仲食緊止痛藥，唔可以做物理治療，要等佢自然好。（對日常生活有冇影響？）有啲動作做唔到，唔可以太大動作，要就住，着衫要工人姐姐幫手。（工作有冇影響？）冇影響，其他工作已經完成，不過我之前生日，有啲生日飯局都要取消，但之後會補番。（生日願望係身體健康？）每年都想。我都要提醒自己年紀唔細。我平時動作好快，依家都要慢落嚟，好似慢動作咁，似殭屍。」

凌文龍笑言對方以往太急，現在被迫慢下來也不錯，他閒時會買外賣給安安解饞，又怕對方呆在家中會苦悶，故買了玩具送她，安安大讚契仔乖巧，揚言由上契第一天已知沒有收錯契仔，凌文龍稱遊船河當日因有工作在身而不能同行，有他在場的話一定不會讓對方玩，就不會發生意外。

另外，安安講到跟阿嬌相隔十多年後再次合作，她稱感覺跟以前分別很大：「當年佢好細個，我啱啱離婚出嚟拍電影，壓力好大，遇到佢好sweet、好可愛，佢好嬌嫩，雖然同佢冇乜對手戲，但佢成日跟喺我身邊，十幾年後，覺得佢成熟咗好多，因為結咗婚，人生經驗多咗，演技好咗，喺戲套我同佢好多對手戲，佢大個女識得照顧我，拍戲時有啲好嘅化妝品就會送畀我。」問到阿嬌有否向她請教生兒育女問題？她坦言對方沒有問：「如果佢問都會傾，等佢搞掂嗰幾粒卵子先，依家科學好倡明。」

阿嬌因工作關係，活動後未有接受訪問，她在台上表示已準好當母親，不過認為生小孩子要講緣分，不能強求：「之前雪咗三粒卵子，想老公去配咗先，如果唔得再計劃，搞咗嗰三粒先，太可憐。」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。