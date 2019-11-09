產女影響工作　賈曉晨唔添丁住：再生就失業

藝人賈曉晨（JJ）現身電影首映，她坦言自從誕下女兒後雖工作減少，但每年也有幾套電影拍攝，還算OK，希望可多拍電影：「工作減少係因為時勢不停轉，而且好多時會用新人，我係舊人，加上我成日匿喺屋企湊女，所以少咗機會。不過依家接嘅角色類型唔同咗，比較Cool同成熟，以前只係做靚女、妹妹或者要性感，依家角色範疇大咗都好開心。」

順其自然 有咗就生

提到女兒快將兩歲生日，JJ稱不會大搞生日派對，只會帶女兒到動物園：「佢見到動物時開心到癲，聽到音樂不停唱歌同跳舞。（將來會唔會畀佢入行？）順其自然。（有冇人搵你母女檔上陣做嘢？）有，但佢太細控制唔到，等佢大少少先，之前帶佢影相已經攰到死，叫佢笑佢又喊，佢太活潑。（會唔會再生？）我生一個都少咗工作，再生就失業，暫時唔諗住，我鍾意拍戲，生BB順其自然，有咗就生。」

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