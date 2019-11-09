菊池桃子被爆丈夫躁底！AV桃子借機抽水陪客

51歲的80年代日本偶像菊池桃子，日前宣布再婚，下嫁60歲經濟產業省局長新原浩朗，政界中人都大表驚訝。不過有雜誌踢爆新原脾氣躁底，替菊池十分擔心。

菊池桃子於2012年與前夫高爾夫球手西川哲離婚，育有一子一女。2015年10月，菊池獲選為安倍政府打造的「一億總活躍」國民會議民間委員，而新原負責「一億總活躍」等事務，兩人經常出席會議，因而認識而展開交往。

菊池公開再婚後，由於丈夫是政界要人，立即成為新聞人物。不過，新一期雜誌《Friday》指新原浩朗雖然工作能力優秀，但相當躁底，有匿名身份的經濟產業省官員透露，新原會執起下屬衫領迫埋牆兇對方，斥罵一番，又常以權力欺壓部下，在內部已是公開的秘密，下屬都敬而遠之，擔心菊池桃子遲早會成為受害者。菊池今日在電台節目維護丈夫，大讚丈夫是個好人，對於近日的負面報道令大家感到不安，她不得不澄清，強調丈夫是個溫柔體貼的男子，叫大家放心。

而有AV版「菊池桃子」之稱的AV女優菊市桃子，憑着扮相同菊池桃子相似而聞名，近日借住正版再婚喜訊抽水，宣布下周四為銀座的GIN8710夜店擔任限定一晚「媽媽生」，接客陪酒搵銀。