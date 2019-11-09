不懂廣東話真締！蔣嘉瑩畀老公笑用錯助語詞

歌手蔣嘉瑩、蘇慧恩和施匡翹到旺角一間涼茶舖派涼茶給有需要的人士，問到之前可有幫手賣嘢的經驗？蘇慧恩表示：「我喺澳洲讀書時有賣過珍珠奶茶，幾辛苦，因為嗰間嘢好多人幫襯，所以做到冇停過，隻手痹咗，但過程都幾enjoy。」蔣嘉瑩就表示哥哥開書店：「所以細個試過喺書展幫手，好好玩。」施匡翹就謂中學時試過幫手賣護膚品：「同學話我sell嘢一流，我同人講完啲人就會買。」問到誰口才最好？她們一致推舉蘇慧恩，她表示：「可能細個做過主持，口才都可以，不過當然唔及森美小儀咁叻，佢哋係我偶像。」

而蔣嘉瑩則表示羨慕，因回港定居的她未太適應講廣東話：「老公成日笑我用錯助語詞，倒轉晒啲意思。」三女又表示愛飲涼茶調理身體，其中施匡翹坦言手腳冰冷，要多飲涼茶，記者打趣她應該找個男友取暖，但她就被蘇慧恩取笑是尼姑，她解釋：「因為經理人話我10年唔可以拍拖，同埋我讀書時係讀女校，少識到男仔。」

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