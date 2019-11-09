亞太百大靚人！Jackson第四　Lisa冧莊奪冠

美國電影網站TC Candler公布2019年亞太區百大俊男美女排行榜，內地男星肖戰及韓國女團BLACK PINK的泰籍成員Lisa奪得，Lisa更冧莊連續2年奪No.1！

男星方面，1至10位是肖戰、韓團EXO的世勛、日本男星山下智久、韓團GOT7香港成員的Jackson（王嘉爾）、鄧倫、韓團防彈少年團的Jungkook及V、迪瑪希、日本男團Hey! Say! JUMP成員山田涼介及韓團NCT127的日籍成員Yuta。

11至20位有EXO的伯賢、李現、羽生結弦、王一博、羅志祥、易烊千璽、NCT的Taeyong、EXO的燦烈、木村拓哉以及阿米爾罕。

打入百大的男星還有韓國的李敏鎬、Big Bang的G-Dragon、姜丹尼爾、孔劉、Super Junior的崔始源等，日本則有福山雅治、嵐成員二宮和也、櫻井翔、松本潤及相葉雅紀、香港的陳偉霆等。

女星方面，1至5位是BLACK PINK的泰籍成員Lisa、日本的宮脇咲良、BLACK PINK的Jennie、香港的楊穎（Angelababy）及何穗。6至10位是少女時代的Yoon A、石原聰美、古力娜札、鄧紫棋（G.E.M.）及Red Velvet成員Irene。

10至20位分別為迪麗熱巴、鄭爽、BLACK PINK成員Rosé、程瀟、新垣結衣、Gal Gadot、泰妍、董卿、IU以及楊冪。

打入百大的女星還有木村拓哉細女光希排第24位，與老竇擠身百大俊男美女榜，另外還有日本女星綾瀨遙、北川景子、有村架純、橋本環奈、齋藤飛鳥、小嶋陽菜、長澤正美、天海祐希、渡邊麻友及白石麻衣等；韓國女星則有少女時代的泰妍和徐賢、全智賢、宋智孝、金所炫、秀智、朴敏英等。台灣女星有昆凌、張韶涵和鬼鬼，不過子瑜未能上榜，令人感意外。

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