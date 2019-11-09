籌備婚禮冇交嗌！倪晨曦大爆未婚夫缺點

2006年曾參選華姐，之後成為模特兒和KOL的倪晨曦（Elva），早前出席巴黎時裝周期間，從事金融的男友Vincent神秘現身跪地求婚。她在2018年最後一天於社交網宣布訂婚，將於明年1月在夏威夷行禮，只邀請至親及小部分朋友約五十人出席，2月26日就會在港擺酒。

婚紗要着得舒服

因工作關係，Elva穿過無數次婚紗，問到婚禮會穿怎樣的婚紗？她說：「已經揀咗鍾意款，款式比較簡約，唔揀太性感，自己唔係呢個風格，着得舒服，希望喺最舒服嘅狀態進行婚禮。」雖然被驚喜求婚，但Elva爆Vincent卻不喜歡驚喜，她說：「佢唔鍾意Surprise，有次佢生日，搵咗間餐廳訂咗蛋糕同佢食餐飯，諗住試吓新嘢，點知佢話嚟過，蛋糕又唔係佢最鍾意嘅味道，佢寧願預先同佢討論，可能會仲開心！」

完美主義決定慢

籌備婚禮期間，準新人有商有量，Elva大讚未婚夫：「佢比我仲細心，會同我一齊討論，不斷提我Deadline，畀好多意見。（有冇試過忟？）冇，好慶幸，好多人同我講，籌備婚禮一個人話事最好，一齊就會嗌交，反而我哋兩個之間好有默契，因為鍾意嘅嘢差唔多。」她又力數未婚夫優點：「佢優點係好孝順，超錫父母。（缺點？）嫌佢好慢，做決定可唔可以唔好咁慢？佢係比較完美主義，自我要求高，想樣樣都做到最好。」問到Vincent喜歡她甚麼？她笑說：「我諗我係好人，可能覺得我好善良，同埋我係好開心嘅人，比較善忘，同我一齊所有時間都係開心。」

婚後唔做全職主婦

Elva相信婚姻是兩個相愛的人一起走，要懂得為對方犧牲，不應只求對方付出，問到準備好犧牲了？她笑說：「都會工作，但要畀多啲心思擺喺屋企。（你係工作狂，會羨慕妹妹做家庭主婦？）我同佢性格唔同，我鍾意試新嘢同挑戰自己，佢會覺得我要做好多嘢辛苦啲，但我條路自己好鍾意。（過一段時間想學妹妹做全職主婦？）唔會，我怕悶，我鍾意生活好busy，保持自己事業，家庭又兼顧到就最好啦！」

婚紗：AOLISHA DORIAN HO

髮型化妝：Eas Fu＠Admix；Janice Lam＠Glowmakeupacademy

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