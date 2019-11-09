彈江欣燕揸車騰雞　郭晉安淆底想緊急疏散

藝人郭晉安與江欣燕（欣欣）相隔廿多年後再合作拍劇，劇中演的士司機的欣欣自誇技術了得，考牌一Take過，安仔卻踢爆她表現騰雞，坐車心慌慌，又打趣指要疏散附近人士！

再結劇緣感興奮

安仔、欣欣、王君馨及何遠東前晚在沙田為無綫新劇《失憶24小時》拍外景，安仔、欣欣與何遠東飾演三兄妹，該場口講述安仔與欣欣四處尋找走失的何遠東。兩人自從1992年合作劇集《闖蕩江湖》後未有合作，亦沒見過面，欣欣回憶當年拍劇演野孩子，經常通山跑很辛苦，對於與安仔再度結劇緣大感興奮。

睇相催眠入戲

欣欣今次在新劇飾演的士司機，安仔笑言是第一次坐她的車：「我知佢識揸車，但我驚過佢，見佢揸的士好騰雞，前面又有啲攝影鏡頭擋住，我要叫呢區啲朋友快啲走！」欣欣卻自認駕車技術了得：「我18歲就考車牌，一次就合格，仲有貨Van牌！我只係唔太熟架的士，而且要邊揸車邊講對白做戲，不過前後有兩架車包抄，加上車速好慢，所以好安全。」雖然廿多年沒見，但欣欣直言跟安仔很快便培養出一家人的感覺：「佢個樣冇乜點變，本身又好親切。而且我有個習慣，開劇時一齊影合照，每日對住張相，催眠自己大家係一家人！」

王君馨家嘈屋閉

至於何遠東臉形突然變尖，他笑說：「未去到需要整容，我只係箍咗牙，所以塊面尖咗，加上箍牙太痛，食少咗嘢。（咁大個先箍牙？）係今年送畀自己嘅生日禮物，覺得拍戲時側臉唔靚，所以試吓箍牙。」而君馨劇中不時與演老公的譚俊彥有鬧交戲，她無奈說：「我經常飾演婚姻有問題嘅角色，其實我鍾意拍啲甜蜜愛情戲，好在現實同老公從來冇鬧交！」並透露早前跟丈夫到非洲進行教宣，又到西班牙旅行，收穫豐富。

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