三蟹化身大佬講數　陶大宇通宵拍嘢頂唔順

無綫經典劇《大時代》的「三蟹」邵仲衡（大佬孝）、陶大宇和郭政鴻於劇外重聚搵真銀，早前演出三國志手機遊戲廣告大受歡迎，遊戲官方再次邀三蟹，扮演三國鼎立陣營，拍攝全新一輯遊戲廣告。片中他們以過氣「江湖大佬」形象出現，在茶樓講數，情節搞笑，原來大佬們並非只顧講打講殺，而是最愛上線「打機」，三兄弟更緬懷話當年，大宇和大佬孝更笑言：「當年嘅豆腐火腩飯，依家就叫男人的浪漫呀！」

服裝夠頂癮

全片以懷舊風拍攝，三蟹的造型和場景，都屬6、70年代，其中以關刀領恤衫配白西裝的大宇最為搶鏡，而大佬孝則以穩陣派的皮褸型仔造型上陣，而政鴻的深色西裝最為沉實，但其頸上的粗金鍊就最「頂癮」！今次廣告取景場地，選了九龍城一間有60年歷史的潮州酒家拍攝，其大龍鳳和福䘵壽三星的主景，最能交代當年的江湖味。

大佬Look入晒血

講到過氣大佬造型，要數到大宇最近在ViuTV演出的《詭探前傳》中「鬼城」一角，其大佬形象入形入格，說話語氣殺氣重重，人見人驚。不過，今次再演「大佬」，大宇稱未及《詭探》辛苦，因為今次不用嗌破喉嚨，他說：「拍劇要集集鬧人，今次廣告就搞吓笑，扮吓嘢啫，不過今次要就間酒家，冇客先可以開工，所以要通宵時間拍攝，辛苦咗啲，好耐都冇試過通頂！」

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