MK搵食！茹素丁可欣有驚喜

歌手「火雞姐」丁可欣（Yanki）與男友阿聰同是素食者，她表示早前在旺角搵食之際，路過一西餐廳，該老闆熱情拉客，願意為她們特別炮製素食餐，她說：「老實講，本來我哋期望不太大，不過有餐廳肯照顧素食者嘅需要，我哋已經好開心啦！但估不到，味道唔錯，老闆仲話會將素食嘅菜色加入日常餐單中。」

她指現時的社會氣氛問題，不少人生活受影響：「老闆同我哋講生意堅持得好唔容易，正拚命努力渡過難關。」提到素食已有一段日子，Yanki一樣很有活力和力量，除了教跳舞，最近更教打泰拳，她說：「大家唔覺得我冇力，其實好多世界級運動員都係素食者。我食素，因為唔想靠殺害動物嘅生命去維持自己生命，除此以外，我哋要保護環境，素食唔係一個飲食習慣，係一個新嘅生活習慣，要知道自己同呢個地球之間嘅關係，唔係淨係人類去攝取，攞晒啲資源，傷害動物嘅生命，令人類進步，人類都應該做啲乜嘢去回饋地球，或幫番啲動物。」她表示希望可以感染到更多人茹素，認為不少研究報告顯示，素食將慢慢成為主流飲食習慣。

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