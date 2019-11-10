東方日報C2：蔡琴10年無性婚姻哭訴沒機會當媽

現年61歲的台灣殿堂級歌手蔡琴，曾與導演楊德昌經歷10年「無性婚姻」，最終離婚收場！近日她為內地音樂節目擔任評審時，被參賽選手的故事觸動而憶起舊事，隨即兩度哽咽痛哭，感慨「這輩子沒有機會當媽媽」，留下畢生的遺憾。

憑《恰似你的溫柔》及《被遺忘的時光》等金曲紅遍華人地區的台灣歌手蔡琴，事業輝煌的同時，感情路上卻是一片坎坷，先後經歷兩次婚姻失敗，立下絕不再婚宣言。不過，日前她亮相內地音樂節目《這樣唱好美》，卻激罕剖白對愛情及家庭的渴望。

「披着婚紗闖人生」

她在節目上擔任嘉賓評審，當中一名參賽者獻唱歌曲《出嫁》，唱畢後戴上頭紗，即令蔡琴有感而發，坦言以往亦曾熱切追求美滿婚姻，無奈最終失敗收場，期間更愈說愈激動，邊哭邊說：「誰不喜歡有這麼一天，誰不希望有充滿甜蜜問號的那一天，披着婚紗去闖我們的人生，我的婚姻失敗了，我跟這個事情沒關係了，但是我也曾經像你一樣，這麼甜這麼美。」同場嘉賓立即上前安慰。

未料她心情尚未完全平復之際，隨即再被媽媽級參賽者觸動，情緒一發不可收拾，她再度落淚，激動訴說自己因不能成為母親角色而感遺憾：「我這輩子沒有機會當媽媽，這是我永遠都不能嘗到的一個角色。」更一度泣不成聲。

如蔡琴所言，她年輕時曾勇於追求愛情，1984年與導演楊德昌因電影結緣的她，有指當年曾向男方逼婚，透過電話發出最後通牒，但男方有所卻步，一言不發長達一分鐘，並低聲嘆氣，雖然最終亦答應婚事，但就提出以「柏拉圖式戀愛」模式相處，亦即追求心靈溝通、排斥肉體慾望的「無性」戀愛，他更有一段名言：「我們應該保持柏拉圖式的交流，不讓這份感情滲入任何雜質，不能受到任何的褻瀆和束縛。」二人終在1985年拉埋天窗。

另一半出軌

雖然蔡琴大方接受，但無奈未能白頭偕老。1995年楊德昌坦承婚內有外遇，戀上鋼琴家彭鎧立，同年與蔡琴離婚，更形容與蔡琴「10年感情，一片空白」。而提倡「無性婚姻」的他，於2000年迎娶比他年輕18歲的彭鎧立並在同年生下兒子。直至2007年，楊德昌因結腸癌離世，蔡琴以《讓他活在我的歌裡吧》一曲緬懷前夫，並重提前夫所講的「感情空白」，解釋：「他只是氣話，因為他很焦急要跟另外一個女生一起，那不是真心話，只是他衝口而出，我自己沒有空白就足夠。」

此外，蔡琴於1999年再婚下嫁趙姓商人，惟在2012年亦離婚收場，加上當時有傳她胸部患有腫瘤，可謂雙重打擊，但她未有怪罪前夫，反而自認「無法給他完整家庭」而提出分手。在愛情路上飽受挫折的她在2016年開演唱會時，公開說：「我蔡琴不會再嫁人了，我終生嫁給舞台。」

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