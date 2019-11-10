出埠拍戲勁興奮！邱芷微遊泰被呢樣嘢嚇怕

處境劇《愛．回家之開心速遞》中嘅「賈名媛」邱芷微（Chelffy）透露剛從泰國拍畢由李璨琛監製及主演嘅電影，並指好開心能夠有份參與演出：「始終我成日拍電視劇同廣告，好少有機會接觸電影圈，令人誤會我唔拍電影，好開心今次遇到一個好角色，加埋係第一次出國拍電影，真係好興奮！今次亦可以同好多前輩級演員合作，絕對係一個難忘嘅經驗 。」Chelffy又表示此行有趁機遊覽當地，直言塞車令她怕怕：「我哋演員收工之後，都會一齊去啲網紅打卡熱點影相，不過泰國成日塞車，明明短短15分鐘車程，都可以塞咗兩個鐘先到目的地。」

親力親為招生意

另外，Chelffy 又表示與友人合辦嘅兒童演藝學院依家試業中，好多嘢都會親力親為：「例如親自落區派傳單，仲有設計課程同招聘等工作處理。依家逢星期六、日都會搞開放日，吸引好多大人帶小朋友嚟參觀同試堂，見到啲小朋友玩得咁投入，我都覺得好開心。」

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