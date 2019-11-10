人夫太陽退伍　大成或被警方傳召調查

韓國天團Big Bang的31歲成員太陽與30歲成員大成今日退伍，其中太陽於去年2月與33歲女星閔孝琳結婚，但婚後不久便以陸軍身份入伍，不過閔孝琳曾被爆每周都會到軍中探老公，而太陽亦會趁軍中休假陪老婆甜蜜逛街，現在太陽結束近兩年的兵役，又可以有更多時間陪太太！

至於大成就於去年3月緊接太陽入伍，他今年7月在當兵期間，被韓媒爆他在江南的物業內，有人營運非法娛樂場所，他聲稱不知情，但就承認管理不善。而警方當時就事件展開調查，但因大成還在服役，所以未有要求他返署調查，估計他退伍後會被警方傳召受查，警方指現時還未對大成立案，而調查還在進行當中。

至於Big Bang成員T.O.P與隊長G-Dragon（GD）已於今年7月及上月退伍，而成員勝利已於年初宣布退團，因曾吸食大麻而被判緩刑的T.O.P，早前回應網民留言時曾暗示沒有復出的打算，所以Big Bang會以幾人陣容合體回歸，仍然成謎！

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