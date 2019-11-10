牙骹受罪！林明禎苦練廣東話拍港產片

擁有燦爛笑容的馬來西亞女神林明禎早前來港拍攝電影，飾演大笑瑜伽導師的她，戲中要不斷狂笑，直言笑到牙骹軟。至於身兼導演與演員的趙善恆，大讚明禎超有感染力，畀足200分！

馬來西亞女神林明禎在網絡上超受歡迎，Instagram有近90萬Fans支持，繼電影《救殭清道夫》及《不義之戰》，最近她來港拍攝第三部港產片《一秒拳王》，日前她與男主角周國賢、導演兼演員趙善恆到三門仔碼頭開工，拍攝一場BBQ兼海旁傾偈戲份。

狂篤咖喱魚蛋

明禎飾演一名大笑瑜伽導師，帶給其他角色正能量，每日要不停大笑，她說：「有看影片研究，很有效，笑的時候會分泌安多酚令人更開心！我每天也用丹田大笑，笑到牙骹痠軟！」訪問期間，她展現其樂天活潑性格，突然扮卡通人物蠟筆小新說話，超級可愛！由於今次有大量廣東話對白，對她來說難度很高：「沖涼和走路都一直在背！」向來為食的明禎，趁來港狂擦最愛的咖喱魚蛋：「尖沙咀有兩個地方的魚蛋都很好食，每次來都一定要吃，我可以一次過吃30多顆！」講到跟周國賢合作，她大讚對方跟很多香港男士一樣是暖男，很會照顧人，也會幫她練廣東話。

背對白有毅力

至於導演恆仔表示拍畢《救》片後有段時間身體狀況欠佳，因此想拍攝有關「一秒信念」的電影，對於再找明禎做女主角，他直言要找個笑容感染力強的女仔：「佢有200分！上次搵佢個角色冇對白，今次要畀佢講吓嘢，對佢嚟講廣東話好難，但佢好有毅力，背晒啲對白，連助語詞都講到。」在片中他與其他男角有打拳戲份，拍攝前每日操六小時，辛苦之餘相當熱血。

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