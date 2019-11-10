太陽大成終於退伍　數千粉絲冒寒迎接

分別於去年3月12及13日入伍的韓國天團Big Bang成員太陽與大成，今日在京畿道龍仁市的陸軍地上作戰司令部參加退伍儀式，今早龍仁市的體感溫感低至1.3度，但仍有數千名來自世界各地的粉絲一早冒寒到現場迎接偶像。

兩人從軍營步出後，便一起向記者及粉絲做出敬禮手勢，他們輪流發表退伍感受，太陽說：「喺軍隊裏面度過咗好有意義嘅時間，多謝20個月嚟帶領我嘅幹部同戰友們。」大成就表示在服役期間學到很多東西：「入咗軍隊，令我感受到好多嘢，係平時喺社會生活度感受唔到嘅，我想同一齊捱苦嘅戰友講，我仲好愛你哋呀！」

Big Bang成員T.O.P與隊長G-Dragon已分別於今年7月及上月退伍，他們退伍亦代表組合的成員已全部服完兵役，問到Big Bang今後的活動計劃，太陽就說：「呢樣嘢需要好大智慧，我哋會努力考慮，收集我哋之間嘅意見，我想畀大家睇到喺當兵期間見唔到嘅一面。」

太陽與大成之後走近粉絲堆打招呼，又向他們派發零食及親手寫的明信片，多謝他們一早前來迎接。

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