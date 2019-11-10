【讚賞變壓力】池美麗等機會Po全身泳衣相

喺處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演「池美麗」一角人氣急升嘅藝人鍾凱琪，一向畀人重磅嘅感覺，今年六月佢決心減肥，早前有成果就Po出着泳衣浸喺泳池嘅相，網民都大讚佢瘦咗唔少，不過呢種讚賞對佢嚟講無形中變為壓力！

佢喺社交網發長文分享減肥歷程嘅總結，話人生中試過好多減肥方法，到依家就唔推薦極速嗰啲，因為皮膚唔適應容易鬆弛，同埋磅數反彈會好劇烈，所以佢今次係用好健康嘅減肥法，希望循序漸進慢慢改善生活中嘅不良習慣，另外亦可以訓練到自己嘅恒心，正所謂燕瘦環肥各有不同體態美，但係健康先至可以活得更舒適。

對比起其他人幾個月減幾十磅，佢話自己都係小兒科，眼見咁多人支持，減肥效果唔明顯怕令大家失望之餘，又怕畀人有「照騙」嘅諗法，所以壓力都好大。相反嚟睇都係一種動力，喺大家督促之下會有更大嘅推動力做得更好。最後佢仲話希望不久嘅將來，唔使再搵泳池水遮掩，可以堂堂正正Po張全身水着相畀大家睇吓！

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