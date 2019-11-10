甩頭髮唔敢同髮型師講！莊思敏：問我係咪有病

藝人莊思敏為慈善跑擔任主禮嘉賓，視乎情況會不會落場跑：「睇狀態，因為好眼瞓，尋晚3點幾先瞓。」她坦言平時極少跑步：「有時可能會拖隻狗出嚟跑，不過我少跑戶外，怕曬，同埋我屋企近山邊多車又多野豬，比較危險。（平時會唔會同男友一齊做運動？）好少，因為已經好少相處，都有試過一齊跑步嘅，但做運動鍾意自己一個多啲，因為大家節奏唔同，試過同朋友一齊跑好大壓力，尤其是好跑得嘅朋友。」

而講到她在網上自爆有脫髮危機，她笑言：「發覺呢個月嚴重，之前我整頭髮特登冇同髮型師講，點知佢都問我發生咩事，啲頭髮質地唔同咗，問我係咪有病。（你大壓力？）可能轉天氣同轉咗洗頭水，我講完之後好多有心人畀咗良方我，教我用咩treatment同洗頭水，又send咗啲相畀我睇，所以令我唔擔心，原來甩頭髮係有得醫嘅，我都會試吓佢哋嘅方法，有啲洗頭水都好勁。」

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