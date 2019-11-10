生日爆老公送X頭　楊卓娜：證明我唔夠現實

今日42歲生日的楊卓娜昨日率先與女兒及妹妹楊怡到主題樂園玩慶祝，她在微博上載多張照片，留言：「容許我在僅餘的青春裏，重拾一點點的童真！Thanks for such a happy birthday!」當她見到氣球時非常興奮，又攬實女兒合照，非常溫馨！

而她今早為慈善跑擔任主禮嘉賓，她表示：「希望生日可以做啲有意義嘅事，呢幾年生日都有做慈善活動，係我嘅心願。」講到昨日她到主題樂園玩，她說：「佢哋去先，我拍埋劇就去搵佢哋。（今日會點慶祝？）會同屋企人食飯，又會行山，同埋做呢個慈善活動。（會感染埋小朋友一齊做？）係呀，佢都鍾意，不過因為尋晚太夜瞓，所以冇帶佢嚟。」

問到老公送了禮物未？她笑言：「有呀，送咗木頭畀我，類似檀木，可以做擺設或焚燒。（會唔會叫佢送磚頭好過送木頭？）哈哈，證明我唔夠現實，應該叫佢送金磚，或者黃金最穩陣，不過我鍾意藝術嘅嘢，都係少少心意，食餐飯、玩吓已經好開心。」而講到妹妹疑似有喜，她就謂：「如果佢有咗佢會同大家講，咁開心嘅事，相信佢唔會吝嗇分享，都希望快啲有好消息。」

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