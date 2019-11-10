最後一次一齊上節目　泫雅公開向E'Dawn表白過程

韓國27歲性感女歌手泫雅與25歲男友E'Dawn，去年8月高調認愛而激嬲所屬的Cube事務所，二人與Cube在協議下解約，其於今年初與男歌手Psy開設的P Nation事務所簽約。兩人同於本月5日推出新歌，更以情侶檔開回歸騷，昨晚就一同亮相JTBC節目《認識的哥哥》。

今次是泫雅與E'Dawn首次一齊上節目，泫雅表示：「今次係公開戀情後第一次，亦都係最後一次（一齊上節目），我哋講好咗唔會一齊工作，但我諗始終都要上一次節目，就只諗起《認識的哥哥》啦。」

一眾主持追問二人開始戀愛的過程，泫雅就指是自己先喜歡E'Dawn：「雖然講出嚟會傷自尊，但我等咗一年半，佢嘅舉動同我嘅想法相反，等咗幾個月，我哋一齊出活動、一齊練習，但佢都唔問我攞電話，成日同我保持10米距離，令我成日都心掛掛。」

問到E'Dawn在泫雅向自己表白前有何想法時，E'Dawn就說：「嗰時我仲係練習生，我就諗『泫雅點會鍾意我呀』，因為我仲未出道，知道佢鍾意我時，心情都好微妙。」E'Dawn又指當初對泫雅沒有意思，只是覺得巨星對自己那麼好，十分神奇，覺得泫雅和自己想像中的形象不同，是位很帥氣的前輩。

泫雅又分享向E'Dawn表白的過程：「我影咗水果燒酒同燒酒杯嘅相send畀佢，但E'Dawn就答我佢都買咗酒，仲叫我唔好飲得咁急，要等埋佢，我就同佢講『我有說話想講，我鍾意咗你好耐，一直想你發現，雖然我本來唔應該先表白，但你真係太遲鈍，我係鼓起勇氣同你表白，我喺度等你啦。」E'Dawn很快便接受泫雅表白並提出拍拖。

問泫雅覺得E'Dawn給她最印象深刻的驚喜是甚麼？泫雅說：「我話我想要雪櫃，完咗行程返到屋企就見到我想買嗰個雪櫃，裡面有花同信，仲有我想要嗰條頸鍊。」E'Dawn則難忘泫雅為她準備的生日派對：「我自小就比較內向，冇咩朋友，細個時會喺漢堡包店開生日會，泫雅就叫晒所有朋友嚟幫我慶祝，佢生日先過咗冇耐，就幫我準備生日會，真係好多謝佢。」而一向身形瘦削的E'Dawn又爆料指因為同愛吃的泫雅周圍搵食，所以肥了22磅！