劇透慎入！《大叔的愛》變五角戀父女爭仔

日本BL神劇《大叔的愛》第二季《大叔的愛 in the sky》首集收視錄得5.8%，成績甚佳。第二集昨晚播映，關係更加複雜化，由4角關係升級至5角關係。

第二集承接上集，田中圭飾演的春田創一加入航空公司成為空中少爺，萌樣溶化了吉田鋼太郎飾演的黑澤機長，今集兩人意外身體碰撞，春田立即施展英雄救美將黑澤半公主抱，在肥皂泡的襯托下畫面超sweet，令黑澤心如鹿撞，心跳加速，揪心症狀嚴重爆發，經醫生診斷後，確診患上「戀愛病」。黑澤心亂如麻之際，發現飛機維修員四宮要也暗戀春田，但知道對方不打算表明心跡，決定主動向春田表白。黑澤膽粗粗在天台向站在頂樓的春田高聲問「我可以喜歡你嗎？」春田聽不清楚，高舉雙手交握表示不明，黑澤卻看成對方示意「OK」手勢，開心地揮動鐘鈴，身後的機場跑道燈瞬間變成愛心燈。

結尾來個出人意表的高潮，春田與介紹他做空中少爺的高中同學橘緋夏（佐津川愛美飾）戀愛起來，並跟她回家，兩人正想親熱之際，卻被女方爸爸撞破，不幸的是，女方的爸爸正是黑澤機長，四角戀變成五角戀，更要父女爭仔，愛上同一個男人，名符其實被命運作弄。第三集預告，感情更加錯綜複雜，春田雨中強抱千葉雄大飾演的副機長成瀨龍，估計兩人的感情出現轉捩點。