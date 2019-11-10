為Keep身材勁誇張！楊冪米綫只食一條惹熱議

大陸女星楊冪擁有螞蟻腰、筷子腳、不倒胸，瘦人唔瘦胸身材令唔少網民非常羨慕，不過其實佢對自己體重管理非常「自虐」！喺尋日播出嘅大陸節目《我要上春晚》中，有個試食環節，楊冪用筷子喺碗中只夾出一條米綫！！！反觀其他女士都好隨意夾，冇「根根」計較，同場嘅李亞男同老公王祖藍都食得好滋味！

楊冪此舉瞬即引起網民熱論，更登上微博熱搜第一位！網民都話「做女明星保持身材真的太難了」、「楊冪吃米線論根，我們吃米線是論碗」，又有人笑言「一條麵條真的能嘗出味道嗎」、「也許是不好吃」、「有錢卻不能吃那麼多好吃的」，仲話係條米綫嘅福氣，千挑萬選都被揀中！

其實楊冪身形一直纖瘦，曾揚言「變胖是對自己的不負責任」，又曾喺節目中即場度高磅重，當時身高166.5厘米體重47.9公斤（105.4磅），更試過唔夠80磅，令網民都擔心佢健康，覺得太瘦都唔係好事呀！

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