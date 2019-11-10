冇嬲無綫！鄭敬基被叫「乖啦」嗌傷感

由藝人鄭敬基等七位資深演員，夥拍戲劇大師鍾景輝主演的無綫劇《牛下女高音》，可謂幾經波折，事關劇集去年9月煞科一度被喻為年度重頭劇，可是4月突然爆出「安心出軌事件」，先因為黃心穎被迫抽起；繼而一度考慮找江嘉敏重拍；不過之後因為鍾景輝身體狀況，重拍計劃胎死腹中。最終劇集能夠變成台慶劇於10月重生，一眾演員個個開心，但估不到亦是鄭敬基告別無綫之作！鄭敬基於電台節目中，透露本於7月底約滿無綫，而5月已經開始找他談約，奈何7月28日他與太太現身元朗參加社會運動後，續約不了了之。

及至《牛下》官方演員名單名字被消失，他才肯定自己不獲續約，他說：「這才是official termination吧。劇集播出前監製找我拍宣傳，也有問我有沒有出去，之後，也有聲音叫我『乖啦，難得出到街，不要浪費大夥兒的心機。』聽到這些話，我是有些傷感。」他續說：「從前TVB感覺很香港，但今天已變了不同持份者，轉了方針不出奇。我沒嬲TVB，只希望這公司不要給員工不必要的壓力。」

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