未走出驚恐症　馬浚偉：黑口黑面唔好怪我

藝人馬浚偉出席微電影分享會，同場有抗癌歌手李明蔚。馬浚偉透露微電影以癌症為主題，自己飾演醫生，有一個患上肺癌的爸爸，而媽媽已因癌症去世，他表示自己這方面很有經驗：「因為有兩個有癌症嘅屋企人，好明白嗰種無助，所以演得特別投入，導演有場戲叫我喊，因為爸爸寫封信畀我，我睇兩嘢就喊到，因為現實中媽媽都有寫過啲字畀我，好觸動，所以同戲好似，戲如人生，只係現實中我唔係醫生，但感受係一樣。」

聽到電話就好驚

他又坦言當時不懂紓緩情緒，媽媽去世後很自責，更因而患上8年抑鬱症及驚恐症：「到依家都有，聽到電話就好驚，因為好多時醫院三更半夜打嚟，一聽到電話就會成個人責醒，所以依家我電話係靜音。（好番晒未？）醫生話我抑鬱症好番，但驚恐症未好番，到依家都仲會帶藥喺身，因為其實驚恐症可以導致暈，大家冇啦啦見到我口黑面黑面青青唔好怪我，一發作個心會亂跳。」

想唱歌畀大家聽

講到工作，他透露正籌備電影，之後又有舞台劇，而之前成立了busking組合「MTOM」，每月會到處busking，問到可擔心現時社會情況？他表示：「會睇住情況，揀安全時間，唔會引起混亂。我9月玩咗一次，希望12月初再玩，我唔係太擔心，我相信香港人係善良，會互助互愛，都係想唱歌畀大家聽。」

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