外公突然離世　何珮瑜發文哀悼將返鄉奔喪

童年時跟隨外公外婆於內地生活的女星何珮瑜（Jeana），今日凌晨於社交網悼念外公，並上載年前返家鄉探望兩老時的舊照，照片中Jeana手挽外公外婆臂彎，非常溫馨，她寫道：「我的好姥姥，好老爺，還記得你們做涼皮給我食，養小鴨給我玩，早晨六點鐘在市集買菜買牛肉拉麵、煎餅果子給我食，我愛你們，老爺我愛你，我的好老爺一路好走。」

做完宣傳後日飛

東網今日聯絡上Jeana，她透露外公年屆80歲，一直身體無恙，沒料近日患上肺炎引起併發症，昨晚突然離開令其難以接受，她說：「今次係我第一次有親人離開，爺爺走嗰時我太細，唔係好識，但呢次真係好唔開心，媽咪尋晚凌晨已經飛咗，我就聽日做完《性敢中環》宣傳，後日先飛返去奔喪，好在啱啱完成手頭工作，可以留耐啲陪屋企人，本來諗住過年先返，依家就提早起程。」

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