40歲前娶何雁詩　鄭俊弘36歲生日話雪精子

歌手鄭俊弘（Fred）今日36歲生日，歌迷會筵開20多席為他慶生，母親也有到場，而剛巧這天是鄭媽媽的農曆生日，所以Fred反為母親送上生日蛋糕又錫她臉頰祝賀。他稱這2天和女友何雁詩（Stephanie）、朋友、家人食飯慶祝。問到女友送了甚麼生日禮物？他高8度笑言：「冇喎！」原來女友生日時他都沒有送禮，他稱：「冇所謂啦，我都冇送畀佢。（佢送咗成個人畀你？）都係呀，我哋情人節都冇送禮物，冇所謂，我哋都鍾意簡單。」而Fred稱生日飯有親自下廚。問到Stephanie是女主人家身份？他笑謂：「係呀，佢負責招呼朋友，我負責煮，佢平時都有煮嘅，佢廚藝都犀利㗎。」

至於生日願望，Fred希望開心、健康和平安，做好自己的工作，拍多些廣告，明年亦會拍新劇。生日願望可包括人生大事？Fred笑說：「又唔會冇計劃，但就未知幾時，希望40歲前啦。（女友等唔等得，要唔要雪卵？）咁又唔使，佢仲好後生啫，可能雪我嗰啲（精子），不過我都後生，keep住做運動就可以。」

講到歌手得寵先獲公司開生日會？曾被公司雪藏的他表示：「年年都Keep住開冇斷過嘅，只係未必係正日搞。（證明公司錫你？）不嬲都錫我，我都好錫公司。」

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