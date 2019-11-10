夜場開生日P勁熱鬧！胡杏兒向怕醜老公索吻

藝人胡杏兒日前40歲生日，正日已獲「胡說八道會」一班好姊妹為佢慶生，不過人脈甚廣嘅杏兒，生日派對又點止一個呀！尋晚佢撇甩兩個仔喺老公李乘德（Phil）所開嘅夜店再開生日Party，不少圈中好友都有出席，包括陳敏之、楊潮凱、傅嘉莉、周志文、王灝兒（JW）與男友等，相當熱鬧！

壽星女以淺藍色V領長裙示人，當眾人為佢獻唱生日歌時，Phil以男主人身份企喺旁邊，壽星女更攬住老公條腰，主動索吻，而Phil亦表現怕醜，蜻蜓點水錫錫回禮，Sweet到爆！

敏之其後喺社交網分享兩位靚媽嘅合照，並送上生日祝福：「Happy Birthday Dear，每一年你嘅生日，我都會出席，今年也不例外，尤其是你的兩個對生日，特別有意思，今天的我們已為人妻人母，這種快樂．無價，女人四十，才是女人的開始，繼續幸福美滿。」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你