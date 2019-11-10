苑瓊丹喪啪安眠藥助睡：怕自己暴斃上頭條

藝人苑瓊丹（苑仔）日前為香港開電視拍攝新節目《開工大吉77》，她以經典角色「龜婆」造型上陣，為節目打響頭炮，苑仔說：「第一日開工前一晚要食兩次安眠藥，因為我好耐都冇拍早班喇！擔心唔知醒，好早就食藥瞓覺，點知隻狗半夜嘈醒咗我，又食多次！冇耐又熱醒，我就唔敢再食喇！怕自己暴斃做咗頭條。」

不再爆料 免傷圈中人

苑仔表示近年中港兩邊走，靠電話控制期表：「依家科技先進，內地都可以Mark香港個期表，所以阻止唔到我努力工作㗎！今次為咗節目效果，仲要出埋私伙衫，因為龜婆造型太經典，人人都認得，只要觀眾睇得開心就冇所謂。」她表示應老友邀請出山做主持，所以一口應承拍攝，但為免傷害圈中好友，預告節目不會爆料：「又唔係完全唔爆，係唔講傷害性嘅嘢啦！因為以前講邊個邊個鹹豬手搞到滿城風雨，唔好喇！今次同大家分享片場小秘聞，將不為人知一面講比大家聽，等有心人知多少少，有興趣咪入行做我同事囉！」

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