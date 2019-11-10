快閃大阪陪慶生　湯洛雯冇畀阿爸催婚

藝員湯洛雯（靚湯）、丁子朗、江嘉敏和鍾君揚為無綫《萬千星輝賀台慶》進行綵排，各人以不同樂器演奏《今宵多珍重》，靚湯負責彈奏豎琴，她稱在大學時期已經學彈，之前曾在綜藝節目中表演過，而近日忙於拍劇加上未有琴譜，但她相信勤練習下問題不大。而靚湯自言除拍劇亦有勤於修身，自覺進度不錯回復當年身形。

雖然為劇集開工，靚湯表示亦有「快閃」去大阪旅行為父親慶生：「夜機飛去，留咗2日自己走先，屋企人繼續玩，每年一家人點都會去一次旅行，今次當然係請阿爸去啦。（爸爸有冇催你拍拖？）冇喎，佢叫我唔好咁快拍住，睇定啲先，咁老竇都唔捨得咁快個女離開佢嘅。」問到可有再送禮物給父親？她笑言：「佢有同我講，佢啱啱唔見咗隻智能手錶，其實嗰隻都係我上年送畀佢嘅生日禮物，我都會問佢係咪想我送呢樣，或者佢有其他禮物想要呢。」

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