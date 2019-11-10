落重本保護個樣！Gordon直認鍾意玩波

組合BOP天堂鳥成員Gordon（葉灝基）前日參加大埔區舉行的欖球賽，他猶如王浩信在劇集《解決師》飾演的「O Sir」上身，在球場上衝衝衝，為「救波」而多度跌落地，又遭敵隊隊友誤傷面部。昨日他接受訪問透露：「面、手踭、大髀全部都有傷，但只係皮外傷，好小事，過兩日就會好番，唔使擔心，雖然場波輸咗，但我覺得友誼第一，比賽第二。」

獲封欖球女殺手

不過靠樣搵食的他，打算購入全新裝備保護自己：「以為嗰日唔係太激烈，所以冇帶頭盔，但我都打算買番個頭盔，都幾貴，成6、7百㗎。」Gordon又話在新西蘭讀書時，已是欖球狂熱份子，更被隊友封為「欖球女殺手」：「喺新西蘭讀書時，就係因為我識打欖球，所以好多同學話鍾意我，其實除欖球外，我都好鍾意打足球同籃球，（即係鍾意玩波？）都係呀。」

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