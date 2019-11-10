有五個追求者　鄧佩儀：冇人鍾意！

藝員鄧佩儀和江嘉敏騷琴技為無綫台慶演出環節綵排，這天正是佩儀27歲生辰，講到11月10日不少人生日，佩儀表示：「係呀，我同鄭俊弘、蔣家旻都係同日生日，我哋好耐之前已發現呢件事，所以每年都互相祝大家生日快樂，上年有一齊開Party同食飯。」

問到如何慶生？她謂：「都冇乜特別都係玩吓、食吓、去吓主題公園咁。」但原來佩儀生日竟安排自己食快餐，她認真說：「因為我平時好養生，要Keep fit好少食炸嘢，又怕對皮膚唔好，所以生日先畀自己放縱下。（點解唔諗喺快餐店開個生日會？）我真係有諗過㗎，但我哋做呢行真係好難定到日子同人數，所以先冇諗。」

問到何時「脫單」，她坦言一直都有追求者：「係有人追嘅。（幾多人追你？）Under 5個啦，自從留長頭髮後係多人追咗，即係叫我唔好剪短髮，上年短頭髮時真係一個都冇，但始終未遇到一個自己好鍾意。（咁快講，即叫嗰五個唔使追？）咁唔啱，就唔好拖住人嘛。」

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