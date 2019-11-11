都係港姐冠軍　星途大不同！

同人唔同命，同為港姐冠軍，星途各有不同，有人成為宅男女神，有人卻遠走他鄉發展。

邵珮詩（2014年冠軍）

學歷高兼有富爸爸的邵珮詩曾被網民指為「被遺忘港姐」，惟在《愛．回家之開心速遞》開始入屋，憑過人身材成為無綫咪神之一。

麥明詩（2015年冠軍）

麥明詩曾參演十部劇集包括《是咁的，法官閣下》及電影《失戀日》，又主持節目《#後生仔傾吓偈》，最近更由十優港姐身份逐步解放，常網晒「股惑」相。

馮盈盈（2016年冠軍）

馮盈盈主持《#後生仔傾吓偈》常爆有味金句及網晒性感照，形象開放大膽，廣受宅男歡迎，最近在劇集《解決師》中濕身咀張頴康成為全城焦點。

雷莊𠒇（2017年冠軍）

雷莊𠒇被指跟哨牙球員蘇亞雷斯撞樣，因被網民攻擊而發炮還擊的她，未有留港並往荷里活發展，惟多見網晒水着照，近日則發布廣告照，荷里活夢似未圓。

陳曉華（2018年冠軍）

陳曉華卸任後，只拍了一部處女劇集《網絡騙案》，雖然作品不多，為Keep住人氣，常網晒性感索照，instagram粉絲超過10萬。

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