出爐港姐冠軍冇嘢撈　黃嘉雯搵老外男友慰藉

現年25歲的應屆港姐雙料冠軍黃嘉雯，樣靚身材好兼高學歷，理應大受商戶歡迎，偏偏她在社會經濟大受影響下當選，自今年9月起完全零活動，連領獎活動都要「私了」，認真生不逢時。搵銀活動冇行，難怪她之前放聲氣表示可以提早拍劇，正所謂「冇利都賺番名」，雖然她家底不錯，住在紅磡半億豪宅，外籍男友又是數碼公司高層，但她不愛靠人，一直使自己錢，估不到日常生活非常貼地，出街短褲踢拖，親自去超市入貨買生果，完全放下港姐身段，盡露真性情。

晒長腿冇人認得出

日前下午1時許，慣常冇工開的她，獨自到寓所附近一間食店醫肚，她已刻意戴上Cap帽、身穿白色熱褲露出一雙美腿，極為吸睛，惟期間沒有被人認出，她亦落得自在排隊落柯打，然後捧住碗麵搵位坐低大啖食，更不介意與陌生男搭枱！可能黃嘉雯自覺輕鬆不受束縛，連腳上的涼鞋「吊吊揈」甩了一半都懶理，露出一大截腳板抖涼，不足半小時她已KO大碗麵，再施施然行去港鐵站過海往銅鑼灣，並到髮型屋整頭扮靚。

電暈男友

在髮型屋逗留至晚上七時多黃嘉雯才離開，急急腳步往商場搭𨋢到樓上餐廳，原來佳人有約，其瑞士籍、任職數碼市場策劃專家的男友Matej早已在餐廳攞定位等候，只見整日孤伶伶的她突然生猛起來，甫見男友即展示甜美笑容，二人橕枱腳食足一小時，並由男友負責埋單。之後二人離去，等𨋢時她已忍不住向男友撒嬌，主動出擊輕撫男友隻手，由於人多眼望望，最後她就扮睇時間。原來他倆轉場坐港鐵去旺角睇戲，入到車廂內她又拿出手機與男友頭貼頭一齊睇，Matej被電到暈晒浪，入到戲院自動自覺去買飛，黃嘉雯則在一旁等候，有男友全程呵護，難怪她要Mark到實，一於疊埋心水等嫁人！

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