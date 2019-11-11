東方日報C1：港姐冠軍黃嘉雯冇嘢撈搵男友慰籍

出爐港姐冠軍黃嘉雯當選以來，因撞正社會動盪搞到「冇嘢撈」，兩個多月完全零商演、零收入，相比當年兩位師姐麥明詩與馮盈盈不停接騷，黃嘉雯絕對是表面風光。平日見她去超市掃平貨、食茶記，晚上就搵老外男友解悶，生活非常貼地。

現年25歲的應屆港姐雙料冠軍黃嘉雯，樣靚身材好兼高學歷，理應大受商戶歡迎，偏偏在社會經濟大受影響下當選，自今年9月起完全零工作，連領獎活動都要「私了」，認真生不逢時。搵真銀活動冇行，難怪她之前放聲氣表示可以提早拍劇，正所謂「冇利都賺番名」，雖然她家底不錯，住紅磡半億豪宅，外籍男友又是數碼公司高層，但她不愛靠人，一直使自己錢，估不到其日常生活非常貼地，出街短褲踢拖，親自去超市入貨買生果，完全放下港姐身段，盡顯真性情。

吔麵懶理涼鞋甩一半

日前下午1時許，慣常冇工開的她，獨自到寓所附近一間食店醫肚，她刻意戴Cap帽、身穿白色熱褲露出一雙美腿，極為吸睛，惟期間無人認出，她亦樂得自在排隊落柯打，然後捧住碗麵搵位坐低大啖食，更不介意陌生男搭枱！可能黃嘉雯自覺輕鬆不受束縛，連腳上涼鞋「吊吊揈」甩了一半都懶理，露出一大截腳板抖涼，不足半小時她已KO大碗麵，再施施然行去港鐵站過海往銅鑼灣，到髮型屋整頭扮靚。

在髮型屋逗留至晚上七時多黃嘉雯才離開，急急腳步往商場搭𨋢到樓上餐廳，原來佳人有約，其瑞士籍、任職市場策劃的男友Matej早已在餐廳攞定位等候，只見整日孤伶伶的她突然生猛起來，甫見男友即展露甜美笑容，二人橕枱腳食足一小時，並由男友負責埋單。

摸手仔電到男友暈晒浪

之後二人離去，等𨋢時她已忍不住撒嬌，主動出擊輕撫男友手，由於人多眼望望，最後她就扮睇時間。之後他倆轉場坐港鐵去旺角睇戲，入到車廂她拿出手機與男友頭貼頭一齊睇，Matej被電到暈晒浪，入到戲院自動自覺去買飛，黃嘉雯則在旁等候，有男友全程呵護，難怪她要Mark到實，一於疊埋心水等嫁人！

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：