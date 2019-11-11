汪星人搶晒鏡　鼓鼓新歌MV退位做配角

台灣跳唱歌手鼓鼓（呂思緯）新主打歌《樂高Lego》MV，歌名取名「Lego」取其相近音「Let it go」，就讓很累很煩的事隨它去吧，現代人也常形容自己累得像隻狗，「累狗」相似「樂高」歌名有雙重隱喻，MV特別以狗狗為主角，因為「汪星人」所身處的世界，都是照着自身的欲望、本能所驅使，當牠們被人所牽着走時，走的路線可能並非如其所願，如同我們被這個世界牽着走，直到找尋到「蟲洞」解脫。

很多人稱拍片最怕遇到小朋友及動物，但MV主角狗狗Jungle相當具有演員架勢，一次到位，畀預估進度提前收工，由於Jungle角色甚為重要，鼓鼓只須牽着狗狗走，因此收工時，鼓鼓特別跟Jungle說聲「辛苦了！」幸運的是還有，拍攝當天一度飄雨，幸好天公作美，下了幾滴雨又再度放晴，讓拍攝順利進行，天空還出現一道彩虹，也讓所有人搶拍美好的瞬間。

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