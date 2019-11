2019年People's Choice頒獎禮(PCA)美國時間昨晚於加州舉行,一眾名人紅星盛裝出席。其中人氣真人騷節目《Keeping Up with the Kardashians》提名年度真人騷節目,而其中Kim Kardashian、Khloe與Kylie Jenner都獲提名年度社交名人以及真人騷明星。Kardashian姊妹花與經理人母親Kris Jenner都有盛裝出席,不過唯獨是Kylie同Kendall則未有現身。

而之前一日Kris就於社交網上載囡囡Kim大宅後園出現巨型蟒蛇的片段,Kris在片段中仲驚到猛話要返屋企。

除了Kardashian一家出席之外,提名年度女歌手的美國樂壇天后Pink亦一家四口出席。此外,獲年度女星提名的「蜘蛛女」Zendaya、陪提名年度鄉謠男歌手Blake Shelton出席的天后Gwen Stefani亦有到場。