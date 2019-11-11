羅拔唐尼與蜘蛛女勇奪People's Choice影帝后

漫威（Marvel）超級英雄賣座片《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers:Endgame）在今屆People's Choice頒獎禮（PCA）上獲7項提名，成為電影組別最多提名。而在《復》壯烈犧牲的「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）先拔頭籌擊敗同片的Tom Holland、基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）以及森姆積遜（Samuuel L. Jackson）等勇奪年度電影男星獎！

至於年度電影女星就由另一漫威賣座片《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）的「蜘蛛女」Zendaya奪得。此外，年度劇情電影男星就由《我的五步男朋友》（Five Feet Apart ）的新星Cole Sprouse爆大冷擊敗《從前有個荷里活》（Once Upon a Time in...Hollywood）兩大男神里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）與畢彼特（Brad Pitt）奪得。

電視組別方面，獲7項提名的Netflix神劇《怪奇物語》（Stranger Things ）擊敗《權力遊戲》（Game of Thrones）連奪年度電視節目及劇情節目兩個大獎。