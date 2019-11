羅拔唐尼與蜘蛛女勇奪People's Choice影帝后

漫威(Marvel)超級英雄賣座片《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers:Endgame)在今屆People's Choice頒獎禮(PCA)上獲7項提名,成為電影組別最多提名。而在《復》壯烈犧牲的「鐵甲奇俠」羅拔唐尼(Robert Downey Jr.)先拔頭籌擊敗同片的Tom Holland、基斯漢斯禾夫(Chris Hemsworth)以及森姆積遜(Samuuel L. Jackson)等勇奪年度電影男星獎!

至於年度電影女星就由另一漫威賣座片《蜘蛛俠:決戰千里》(Spider-Man: Far From Home)的「蜘蛛女」Zendaya奪得。此外,年度劇情電影男星就由《我的五步男朋友》(Five Feet Apart )的新星Cole Sprouse爆大冷擊敗《從前有個荷里活》(Once Upon a Time in...Hollywood)兩大男神里奧勒度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)與畢彼特(Brad Pitt)奪得。

電視組別方面,獲7項提名的Netflix神劇《怪奇物語》(Stranger Things )擊敗《權力遊戲》(Game of Thrones)連奪年度電視節目及劇情節目兩個大獎。