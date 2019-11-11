《PD101》證實造假　IZ*ONE X1面臨解散危機

韓國Mnet電視台的人氣選秀節目《Produce 101》（PD101）的製作人安俊英與與Mnet戰略內容事業部部長金容範日前因涉嫌偽造賽果而被拘留，安俊英已承認在《PD101》的第三季《Produce 48》（PD48）及第四季《Produce X 101》（PDX101）中造假，他更被發現曾數十次接受事務所在娛樂場所的賄賂及招待，涉及逾1億韓圜（約69萬港元）。

《PD48》出身的女團IZ*ONE與《PDX101》的男團X1亦因此出現危機，原定今日推出新碟的IZ*ONE已宣布專輯無限期延期，所有宣傳活動及節目亦已取消，而X1昨日的泰國韓流騷因很早之前已落實演出，未能臨時取消，所以11子亦按原定計劃出席，他們亦落實於本月16日在韓國出席《2019 VLIVE AWARDS V HEARTBEAT》頒獎禮，暫時未知會否有變動，但之後便沒有其他官方活動。而IZ*ONE與X1將不會出席下月4日舉行、Mnet舉行的年度音樂盛事《MAMA音樂頒獎禮》。

今日有消息指IZ*ONE與X1很可能面臨解散，有IZ*ONE成員的事務所向韓媒透露：「因為造假爭議，成員們的情緒都很不安，雖然已嘗試安定她們的情緒，但亦覺得不能繼續這樣活動下來。」而X1事務所相關人士亦認為組合很可能要解散：「為了不會有造假成員的名字被公開的最壞情況發生，結束組合活動應該是最佳方法。」

Mnet方面就否認組合落實解散：「雖然IZ*ONE的新碟的確會延期，但沒有談到解散，我們的確在商議IZ*ONE和X1今後的活動方向，但並仍未落實，我們還在留意調查結果。」