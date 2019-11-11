【得獎表】　珍妮花獲表揚成就《復仇者4》連奪3獎

今年People's Choice頒獎禮（PCA）共頒三個成就獎，其中荷里活著名女星珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）獲頒Icon獎。現年50歲的珍妮花在《猜猜猜誰是兇手》（Murder Mystery）拍檔阿當桑迪拿（Adam Sandler）手上獲獎。

珍妮花多謝劇集《老友記》（Friends），因為沒有該劇就不會成就今日的她。此外，她亦多謝她的fans。珍妮花成就獲表揚之外，她與阿當合演的《猜》亦獲年度喜劇電影。阿當領獎時暗寸珍妮花，他笑說：「你係icon，所以感謝你仍然同我拍戲。」

除了珍妮花之外，兩大天后Pink與Gwen Stefani亦是今年PCA的成就得主。至於電影組方面，今年就絕對是漫威超英片天下！獲7項提名的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）不負眾望，連奪3獎！其中包括大獎—年度電影！此外，漫威另一超英大作《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man：Far From Home）亦獲兩獎。

2019年People's Choice頒獎禮部分得獎名單：

電影組別

年度電影：《復仇者聯盟4：終局之戰》

年度喜劇：《猜猜猜誰是兇手》

年度動作片：《復仇者聯盟4：終局之戰》

年度劇情片：《禁忌世代》（After）

年度家庭片：《阿拉丁》（Aladdin）

年度電影男星：羅拔唐尼（《復仇者聯盟4：終局之戰》）

年度電影女星：Zendaya（《蜘蛛俠：決戰千里》）

年度劇情影星：Cole Sprouse（《我的五步男朋友》）

年度喜劇影星：Noah Centineo（《最佳出租男友》（The Perfect Date））

年度動作影星：Tom Holland（《蜘蛛俠：決戰千里》）

年度動畫影星：Beyoncé（《獅子王》（The Lion King））

其他獎項

冠軍獎： Pink

時裝Icon獎：Gwen Stefani

年度Icon獎：珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）