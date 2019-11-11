蘇慧恩發布會風雨不改：一個觀眾嚟都要唱

歌手蘇慧恩（Ophelia）今日上電台宣傳《一馬平川》，講到今早多區出現社會活動，她表示已預早出門：「自己係工作狂，約咗（工作）就唔可以失約，係專業嚟，之後仲有活動，放一次飛機就唔好。」

Ophelia預告本月21號會舉行新歌發布會，屆時會有Surprise給Fans：「因為首歌嘅MV係喺日本拍，嗰日會着正式和服出嚟，細個就已經好鍾意日本、睇日劇，之前出旅遊書為慳Budget都冇着過正式，就咁上網訂。（當初想搵日籍男友？）驚語言溝通有問題，雖然之前學咗一年日文，但就冇再學，堅持唔到。（咁都唔係好鍾意日本喎。）咁自己又未去到好瘋狂。」續指欣賞日本人夠禮貌又守時，鍾愛當地文化，但沒想過要移民，因為捨不得在港的家人。

提到發布會舉行地點是深水埗區商場，問到可會怕到時有突發情況？勇字行頭的她指唔驚，堅持活動風雨不改：「凡事做好自己本分，得一個觀眾嚟都要唱，之前舉行過嘅音樂劇都有突發情況，有人行兩個鐘過嚟支持我，好感恩啲親朋戚友堅持嚟。（但深水埗係高危地區。）有朋友都話喺正差館隔籬，大家過嚟都要小心啲，安全為主，總之只得我自己都會好Enjoy咁唱，會自High，去咩舞台都最緊要有得唱。」

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