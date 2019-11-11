認入不敷支　黃嘉雯自爆「食老本」

香港小姐冠軍黃嘉雯出席明珠台節目《絕色星期二：野性風之島》記招。講到黃嘉雯當選港姐後因社會動盪影響零商演，沒有收入？她說：「依家忙緊台慶同埋慈善工作，都唔係零收入嘅，我哋有底薪。」

黃嘉雯亦承認收入不夠開支，坦言要「食老本」，她說：「入行之前都有工作，都有積蓄，依家都要攞啲積蓄嚟用。（生活有冇困難？）咁又冇，希望可以盡快習慣新嘅生活模式。（冇工作成日陪住男友？）咁都好應該，又唔係成日黐住男朋友，我都有約朋友嘅。」問到可會覺得生不逢時？她說：「唔會，發生啲咁嘅事冇人想，大家都好唔開心，好明白嘅。」

落選港姐蔡嘉欣反而已經有機會主持節目，黃嘉雯則說：「戥佢開心，佢係叻女嚟。我相信完咗呢一年嘅港姐義務工作，好快都會有機會。（唔攞獎好過攞獎？）唔會，獎項係榮譽嚟，同埋都有獎金㗎。（獎金可以使到幾時？）呢啲豐儉由人。（出入慳家搭港鐵？）搭公共交通工具環保嘛。」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。