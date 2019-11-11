性取向曾被討論　金浩英涉性騷擾同性被起訴

曾被傳出同性戀的韓國36歲音樂劇男演員金浩英，今日被爆因涉性騷擾同性而被起訴，報道指金浩英涉嫌於9月24日在車內向A某做出模仿性行為的動作，而A某是男性，今日已向城東警署的女性青少年科提交訴狀，而金浩英因為工作行程的關係，未有應警方要求到警署接受調查。

金浩英所屬的PLK事務所初時向韓媒否認被起訴一事，但之後就承認因涉性騷擾而被A某起訴，將會接受警方調查，又指金浩英否認曾做出性騷擾的行為，並表示外界有傳受害人是未成年男性，金浩英方面就指A某是40多歲的男子。

曾演過多部音樂劇的金浩英在音樂劇頗有名氣，曾多次獲得音樂劇獎項，他近年活躍於綜藝節目，為歌唱節目《蒙面歌王》擔任評判團，更曾演出電視劇《Voice》，而他最近就正在tvN劇集《很便宜，千里馬超市》中演趙民達一角。

A某接受韓媒訪問時指，已經與金浩英認識兩年，當日因為工作而相約對方見面，但對方表示身體不適，提議在車上對話：「佢話眼瞓，所以瞓着咗，我之後都瞓咗，冇幾耐就覺得有古怪所以醒咗，佢就嚇親跑出車外，佢當時仲係除住褲嘅狀態，附近嘅CCTV應該有影到。」

A某指當時他被嚇呆，沒有馬上追出去，其後對方一直沒有聯繫他，他才要求對方道歉，但就沒有回音，後來才跟他稱自己因為當天的事而向上帝禱告，A某指他當初沒有想過起訴金浩英，但金浩英卻恐嚇他會向記者說是A某主動誘惑，女友知道後非常憤怒，叫他控告金浩英。