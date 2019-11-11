聊天室開解粉絲　許廷鏗變DJ播歌傾偈

歌手許廷鏗（Alfred）今日現身電台宣傳新碟《拾》，他表示新碟發售首日化身售貨員去到CD舖開箱賣碟：「當日有好幾間都冇貨，第一日就上咗唱片銷量榜嘅第二位，都好值得開心，網上評台嘅反應都唔錯，有人都問我點解揀喺呢段時間出碟，既然做得歌手，就希望畀到娛樂人，令大家有個空間放鬆。」續指有內地Fans都四出撲碟，但基於新碟沒有於內地市場發售，或會安排代購服務。

問到可會再加印第二版？Alfred表示：「都有計劃。（第二版再有多十個封面？）咁又唔會。（Fans最鍾意邊個封面？）同我揀嘅一樣都係拎住雪糕笑得好開心嗰個，希望大家唔好唔記得笑。」至於歌曲，他指Fans最鍾意《荒廢的綠洲》：「佢哋覺得我嘅唱法唔同，輕巧啲，同埋首歌可以代入唔同Topic。」

講到今早多區發生堵路情況，Alfred坦言車程中見到路面情況都有好多感受：「平時熟悉嘅路徑變得頹垣敗瓦，都有諗過出唔出嚟，但我選擇我做呢行就要盡自己能力。」又指近晚都有開聊天室跟Fans互動：「好似DJ咁播歌傾偈，呢個時候最重要係陪伴同同行。（聽得多會唔會好負能量？）都會搵個安全地方同朋友見面，對我嚟講就係調整。」

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